Voetbalclub KVK Tienen krijgt nieuwe grasmat: "Overstroming vernielde deze zomer het hele veld"

"De kosten zijn gedekt door de verzekering maar er zal nog bij geïnvesteerd worden door de stad Tienen", zegt Bergé. "Het voetbalstadion is eigendom van de stad en er is beslist om het stadion helemaal in orde te zetten na de wateroverlast. We hopen tegen eind december klaar te zijn met de werken, zodat KVK Tienen in de terugronde de matchen in het eigen stadion kan spelen en niet meer naar het veld van Sint-Truiden moet."