Ook 539 mensen uit Vlaanderen bij 2.000 vervalste vaccinaties door arts in Wallonië

"Naar aanleiding van dit fraudegeval in Wallonië hebben we een screening gedaan in het Vlaamse registratiesysteem van vaccins, om te kijken of er nog vreemde registraties zijn, of registraties die op te korte termijn zouden gebeurd zijn. Maar voorlopig is daar niets uitgekomen. Dus we hebben geen signaal dat ook andere artsen mensen op een onterechte manier geregistreerd zouden hebben", besluit Moonens.