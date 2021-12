Winter in Kortrijk moet weer wat hoop brengen bij de mensen

Kortrijk wil haar naam als winkelstad hoog houden en gaat voor drie koopzondagen tijdens Winter in Kortrijk. Op zondag 12, 19 en 26 december blijven de winkels open. Een supershopping op 19 december en extra animatie in de binnenstad moet het nog interessanter maken voor bezoekers. “Andere evenementen die in die periode worden georganiseerd, zullen stuk voor stuk bekeken worden op haalbaarheid en veiligheid, maar met die oefening zijn we nu bezig”, zegt Ruth Vandenberghe. “Het belangrijkste is dat we een boodschap van hoop geven aan de bevolking en dat we ondanks corona er toch nog mooie eindejaarfeesten van kunnen maken!”