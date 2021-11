Wuivende krabben van Panamarenko zijn na 6 jaar terug in Knokke-Heist

In 2011 werden de krabben feestelijk ingehuldigd op het Zegemeer. Het was het laatste kunstwerk van Panamerenko (Henri Van Herwegen) die stierf in 2019. Het kunstwerk bleek niet bestand te zijn tegen de wind, het opwaaiende zand en het zout aan zee. De installatie kwam tijdens een storm zelfs los en zonk. De metalen bollen en de krabben werden daarom na 4 jaar weggehaald en opgeborgen in een loods van de technische dienst.

Het dossier had heel wat voeten in de aarde omdat het kunstwerk eigendom is van privé-eigenaars, maar wel op openbaar domein ligt. Uiteindelijk slaagde burgemeester Leopold Lippens erin om het dossier rond te krijgen. Het werd gerenoveerd, de helft betaalde de gemeente, de andere helft de eigenaars zelf.