Zonhoven gaat Roosterbeek in het centrum opnieuw openleggen: "We moeten meegaan met de tijd" 

Het centrum van Zonhoven gaat er over enkele jaren helemaal anders uitzien, voorspelt burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). "In de jaren '60 is in Zonhoven gekozen voor veel beton, voor veel verharding. Maar we moeten meegaan met de tijd en ontharden. Dit plan past in een hele visie van ontharding en vergroening om de klimaatopwarming tegen de gaan."