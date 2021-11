Zweden krijgt voor het eerst een vrouw als premier, eerste regeringscrisis loert al om de hoek

Echt overtuigend kan je de benoeming van Magdalena Andersson niet noemen. 117 parlementsleden stemden voor, 57 onthielden zich en 174 stemden tegen. Maar de Zweedse grondwet bepaalt dat een premier aangesteld kan worden zonder een meerderheid, zolang de meerderheid van de parlementsleden niet tegen stemt. Dat zouden er dan 175 moeten zijn, slechts 1 tegenstem meer dan nu het geval was.

Met de hakken over de sloot dus. In elk geval komt er nu een einde aan weken van onzekerheid over wie de regering zou leiden, na het ontslag van premier Stefan Löfven eerder dit jaar. Löfven, een partijgenoot van Andersson, nam in juni ontslag nadat hij een vertrouwensstemming in het parlement had verloren. Het was de eerste keer in de Zweedse politiek dat een premier zo'n stemming verloor.

De oorzaak van de politieke crisis - de zoveelste onder Löfven - was onenigheid over een hervorming van de huurmarkt. Onder meer de Linkse Partij trok zijn steun voor de minderheidsregering van sociaaldemocraten en groenen in.