Twintiger uit Torhout verdacht van plannen aanslag op minister Vandenbroucke

De twintiger uit Torhout werd zondagochtend opgepakt door de federale politie. Zijn huis werd doorzocht en hij werd meegenomen naar Brussel voor verhoor. Hij ontkent uitdrukkelijk dat hij iets van plan was. Hij geeft wel toe dat hij in een online groep over de regering schreef dat “als zij geweld tegen ons gebruiken, wij dat ook tegen hen zullen doen.”; daarachter schreef hij "tot zondag".

De politie vermoedde dat de jongeman iets van plan was tijdens de manifestatie in Brussel van afgelopen zondag. Het parket onderzoekt de dreiging en ook het kabinet van de minister van Volksgezondheid is op de hoogte. De twintiger is intussen weer vrijgelaten.