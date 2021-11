Eeuwenoude aacht of schuilkelder uitgehouwen in leem ontdekt tijdens restauratiewerken in hoeve in Heers

“De aacht in kwestie ziet eruit als volgt: eerst is er een kleine uit leem gegraven gang met een tongewelf, die over een tweetal meter naar beneden helt", legt Dirk Pauwels uit. "Daarna kom je terecht in een kleine rechthoekige ruimte, ook met een tongewelf. In duistere en moeilijke omstandheden stelden we vast dat er een aantal letters en lijnen in de wanden gekrast zaten. Verder merkten we ook veel gaten van muizen en ratten op. Een van de zijdes van de aacht werd tenslotte ingenomen door silexfundering, wat wijst op het feit dat er ooit een gebouw bovenop heeft gestaan. Een voorganger van de huidige hoeve dus.”