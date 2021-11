Wereldberoemde "Afghan girl", bekend van iconische foto op cover National Geographic, naar Italië geëvacueerd

Sinds haar identiteit bekend is, is Sharhat Gula nog meer in het nieuws geweest. In 2016 werd ze in Pakistan opgepakt omdat ze een valse identiteitskaart had gebruikt. Ze werd twee weken lang opgesloten. Ook fotograaf Steve McCurry bracht de zaak van "het meisje met de groene ogen" toen in de aandacht, waarna die voor Afghanistan uitgroeide tot een kwestie van nationaal belang.

De voormalige regering van Ashraf Ghani stelde alles in het werk om haar en haar gezin "terug naar huis te halen". Bij haar terugkeer werd ze ontvangen in het presidentiële paleis en ze kreeg van de regering zowaar de sleutels van een appartement aangeboden, wat van haar een van de 17 procent Afghaanse vrouwen maakte die een huis op hun eigen naam hebben staan.