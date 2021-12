Beurs met 64 vrouwelijke ondernemers in stadsfeestzaal Aarschot: "Lichtpuntje in duisternis"

De afgelopen week werden we overspoeld met coronabesmettingen. Maar dat schrikt Marlies niet af. "Natuurlijk heb ik stress gehad, maar we staan in nauw contact met de stad Aarschot over alle veiligheidsmaatregelen. Als we die netjes volgen, kan alles doorgaan dit weekend."

De Supermadammen Supermarkt loopt zaterdag 27 en zondag 28 november in de stadsfeestzaal in Aarschot. Een Covid Safe Ticket is verplicht, een mondmasker ook. De toegang is gratis.