Black Friday: expo "Kassa Kassa!" in Gent slalomt met winkelkar door de geschiedenis

“Kassa Kassa!” werpt ook een blik in de machinekamer van de distributie en volgt de weg van een vracht graan in de 19 eeuw, een transistorradio in de jaren 60 of een jeans uit 2021. Met alle uitvindingen erbij die globale handel mogelijk maakten: het gestandaardiseerde europallet bijvoorbeeld of de container. Of de handscanner van de orderpickers in de distributiecentra.