Brandweerofficier Coenen schrijft boek over dodelijke brand in Beringen: “Wat heb ik fout gedaan” 

Coenen kwam tot de conclusie dat wat is gebeurd, te maken heeft met hoe ons brein werkt. Zijn boek "Wat heb ik fout gedaan" geeft een zicht op de werking van het brein in normale omstandigheden en onder tijdsdruk. Het maakt duidelijk hoe we voortgaan op onze eerste indruk. Van daaruit stellen we een strategie op en sluiten we andere mogelijkheden uit.