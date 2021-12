Burgemeester Maastricht pleit voor korte maar harde lockdown in Nederland: "Anders zal de situatie niet verbeteren"

De burgemeester van Maastricht pleit voor een korte maar harde lockdown in Nederland. Volgens Anne Marie Pen-te Strake, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid, is dat absoluut nodig om het hoge aantal corona besmettingen naar beneden te krijgen. "Want we laten het toch maar een beetje lopen met de maatregelen", zei ze bij de collega's van de Nederlandse regionale omroep L1.