Chocolaterie uit Menen pakt uit met pralines met QR-code: "We plaatsen er een persoonlijke boodschap op"

Het idee achter de qraline is eenvoudig. Je stuurt je zelfgemaakte boodschap, filmpje of foto naar de chocolaterie. Die print een QR-code op de praline. Wie de qraline krijgt, kan de code scannen en krijgt de boodschap te zien. Jozefien Dhondt van chocolaterie Vereecke: "Het is niet zomaar een QR-code die verwijst naar een website. Je kan zelf bepalen wat er op die code komt. Het is dus een persoonlijke boodschap, een foto of een video. De mensen sturen door wat ze willen en dan zetten wij dat erop."

Maar de uitvoering is niet zo simpel. "Het vraagt erg veel detailwerk. Mijn vader-chocolatier plaatst ze erop. Dus voor hem is het een grote verantwoordelijkheid om ze er goed op te zetten. Want de code is heel klein en er mag niets verkeerd aan zijn. Het is een beetje zoals snapchat Na één keer is het weg."