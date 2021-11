De Serrist, het infoblad uit de Druivenstreek dat in 1945 voor het eerst verscheen, stopt ermee

De Serrist wordt uitgegeven door de drukkerij van de familie Loits in Hoeilaart. We spraken met Claude Loits. Zijn vader nam kort na de oorlog het initiatief om De Serrist uit te geven. Het was de gouden tijd van de druiventeelt in de streek. "Hoeilaart was toen één van de rijkste gemeenten van het land", vertelt Claude. "In de streek stonden zo'n 35.000 serres."

De Serrist was aanvankelijk een vakblad, later evolueerde het weekblad naar een regionaal infoblad. Het laatste nummer van De Serrist verschijnt op 26 januari 2022. Het is met pijn in het hart dat Claude ermee stopt. "De Serrist was een beetje ons kindje!"

Beluister hieronder het gesprek met Claude Loits.