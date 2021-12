Dienst Burgerzaken Diepenbeek functioneert weer (bijna) normaal: wel eerst nog achterstand inhalen

Intussen zijn er nog maar twee personeelsleden ziek op de dienst, er is ook iemand extra aangeworven en de dienst doet een beroep op twee externe medewerkers. "Maar omdat er al wekenlang problemen zijn met de dienstverlening bij Burgerzaken, moet nu eerst een achterstand worden weggewerkt", zegt burgemeester Kriekels van Diepenbeek. "Vooral de administratie voor onze buitenlandse studenten is een probleem omdat niet iedereen daarvan op de hoogte is. Wij zijn daarom intussen gaan aankloppen bij de dienst 'Vreemdelingenzaken' in Brussel in de hoop dat ze ons met een aantal procedures kunnen helpen. Hoe lang het zal duren voor de achterstand op de dienst is weggewerkt, is nog niet duideljk", besluit Kriekels.