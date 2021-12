Diepenbeek annuleert kerstmarkt en nieuwjaarsdrink: veiligheid van onze burgers is primair

“Vorig jaar hebben we in Diepenbeek veel lichtjes gehangen en dat gaan we dit jaar opnieuw doen”, zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA). "Maar de geplande kerstmarkt en nieuwjaarsdrink zullen dit jaar niet plaatsvinden omwille van de vierde coronagolf. want ieders veiligheid en gezondheid staat op de eerste plaats”, zegt Kriekels.



De kerstmarkt aan het Demerstrand in Diepenbeek was een nieuw idee voor dit jaar. "Zes verenigingen zouden zes standjes uitbaten gedurende zes weken", legt de burgemeester uit. "Maar dat gaan we nu maar niet doen. We willen niet dat er te veel mensen samenkomen."