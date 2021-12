Dit was de gala-avond van West-Vlaams Ambassadeur 2021

Als Dominique in de media komt, spreekt hij altijd West-Vlaams. “Ik doe dat niet heel bewust. In het begin van mijn carrière moest ik altijd herbeginnen omdat het te plat was. Toen voelde ik me een beetje minderwaardig, want iemand uit Antwerpen mocht dat wel. Diep vanbinnen was dat frustrerend. Maar gelukkig is de tijdsgeest veranderd en vinden ze het nu ‘machtig’.”