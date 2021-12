Dringende instandhoudingswerken aan kerk in Brussegem begonnen: "Dak lekt en waterinsijpeling" 

Maar intussen is er wel dringend nood aan instandhoudingswerken want het dak lekt en er is waterinsijpeling. En die werken zijn nu begonnen nadat de dienst Monumentenwacht aan de alarmbel trok. "En dat komt eigenlijk geen moment te vroeg", stelt De Valck. "Er is waterinsijpeling en het dak lekt. Dat moet stoppen, anders vergroot je de schade. Het was Monumentenwacht dat de dringende herstellingswerken heeft gevraagd. Wij moesten voor subsidies wachten op hun goedkeuring. De instandhoudingswerken belopen 250.000 euro en zijn in afwachting van de definitieve restauratie van de kerk."