Druk steeds hoger voor vervroegd Overlegcomité, minister Verlinden: "Komende dagen zouden we al nieuwe beslissingen kunnen nemen"

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil luisteren naar die oproep uit de zorgsector. Dat zei ze in "De Ochtend" op Radio 1: "We moeten niet paniekerig reageren. Dat hebben we in deze pandemie geleerd. Als het nodig is, moeten we - wat mij betreft - gepaste maatregelen nemen. Ik denk dat we snel en doelgericht moeten schakelen, dat zou de komende dagen al kunnen." Verlinden denkt daarbij bijvoorbeeld aan extra maatregelen voor activiteiten waar veel verspreiding van het virus kan plaatsvinden.