Tv-maker Elke Neuville na veroordeling Bart De Pauw voor stalking: "Dit toont dat geen enkele zaak verloren is"

Elke Neuville is oprichtster van productiehuis De Chinezen en werkte mee aan programma's als Radio Gaga en Meer vrouw op straat. Ze ondertekende begin dit jaar de open brief met hashtag #streepinhetzand en merkt dat het nog steeds een onderwerp is dat al lang over de lippen gaat. "Heel deze zaak is breder gaan leven in de maatschappij. Bedrijven voeren soms voor het eerst de discussie wat gepast is en wat niet", aldus Neuville. "Ik denk niet dat er door dit vonnis een soort nieuw reglement komt, maar wel dat er meer open over gepraat kan worden. Dit dossier is echt een lontje geweest dat de discussie duidelijk open op tafel heeft gegooid."