Geen zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld in Halle-Vilvoorde: "Iedereen verdient zorg dicht bij huis"

Procureur Ine van Wijmersch van het parket Halle-Vilvoorde hoopt dat er snel een zorgcentrum voor seksueel geweld komt in haar arrondissment. Slachtoffers van geweld in onze provincie kunnen nu terecht in het UZ Brussel in Jette, en vanaf volgend jaar komt er ook een zorgcentrum in Leuven. Maar voorlopig komt er geen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. "Jammer genoeg is die politieke beslissing nog niet genomen", vertelt Van Wymersch aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

"Vandaag de dag gaan slachtoffers van seksuele misdrijven uit het arrondissement Halle-Vilvoorde naar het UZ in Jette, maar zij hebben geen erkenning gekregen van zorgcentrum en dat is jammer. Wij werken nu al heel goed samen met het ziekenhuis in Jette en zij zijn het enige ziekenhuis uit onze regio dat aan de voorwaarden van een zorgcentrum voldoet", aldus Van Wymersch.