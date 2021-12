Huldenberg schaft sleutels af in gemeentelijke zalen: "Deuren openen met QR-code"

Geen sleutels meer nodig voor de zalen van de gemeente in Huldenberg. Die worden allemaal vervangen door een QR-code. "Het gaat om verschillende zalen in de gemeente", vertelt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. "Zowel de zalen voor cultuuractiviteiten of om te sporten zullen vanaf heden toegankelijk zijn via een QR-code. Mensen hoeven dus niet meer naar het gemeentehuis te komen om de sleutels af te halen."

Inwoners kunnen vanaf nu een zaal reserveren via mail of telefoon. "Ze krijgen die QR-code dan toegestuurd en kunnen daarmee naar de zaal. Aan de ingang tonen ze de code, en gaan de deuren open. Een stuk makkelijker dus."