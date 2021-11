Gent ontkent anti-frietkotenbeleid na weghalen iconische etablissementen: "Frietkoten horen thuis in de stad"

De frietkoten zelf blijven in eigendom van de eigenaars. "Het is nu aan hen om een oplossing te zoeken om die frietkoten ten gelde te maken", zegt Bracke. "We bewaren die nu veilig, ze worden zeker niet vernietigd."

De stad bekijkt nu of er op de Vrijdagmarkt en het Fratersplein nieuwe frietkoten moeten komen. "Zo'n 100 meter van het Fratersplein bevindt zich Frituur Tolpoort. Dat is een goed draaiende frituur, dus de vraag is of er wel voldoende markt is om daar nu opnieuw een frituur te plaatsen. "