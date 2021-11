Grote brand op industrieterrein in Oudenaarde, brandweer nog altijd aan het nablussen

Sinds gisteren woedt er een brand op een industrieterrein De Bruwaan in Oudenaarde. De rookpluim van de brand was op een bepaald moment zichtbaar tot in het centrum van Wortegem-Petegem. Omwonenden werd een tijd lang gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, maar konden gisterenavond allemaal naar huis terugkeren. Volgens de stad was er geen gevaar voor asbest.