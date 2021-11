Honderden Uber-chauffeurs voeren actie in Brussel

Vanaf halftien waren er grote vertragingen op de kleine ring in Brussel, met name aan de Naamsepoort en Kunst-Wet. Het ging om een enkele honderden chauffeurs, die naast de ring ook expreswegen komende vanaf de luchthaven bezetten. De demonstranten zaten allemaal in hun auto, maar stonden ofwel stil of reden stapvoets.

De chauffeurs reageren met de actie op het besluit van het Brusselse hof van beroep dat chauffeurs niet langer kunnen werken met de Uber-app. Concreet zullen de 2.000 Uber-chauffeurs vanaf vrijdag 18.00 uur niet langer de app kunnen gebruiken, en wordt de app dus zo goed als onbruikbaar in de hoofdstad.

De demonstranten roepen de Brusselse regering op om dringend werk te maken van nieuwe wetgeving, omdat de beslissing van de rechtbank gebaseerd is op een besluit uit 1995. "We zullen Brussel elke dag blokkeren tot we een antwoord krijgen van het kabinet van minister Vervoort (minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nvdr.)", aldus Fernando Redondo, voorzitter van de vereniging van Belgische Limousinechauffeurs (ACBL).