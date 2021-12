"Horen, zien en ingrijpen": Gentse socialisten voeren actie tegen grensoverschrijdend gedrag

Onder het motto 'horen, zien en ingrijpen' verzamelden de actievoerders donderdagmiddag aan het UFO-gebouw in Gent. Ze roepen omstanders op om in te grijpen wanneer die getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag. Dat ze vandaag in de studentenbuurt flyeren, is geen toeval: feiten van grensoverschrijdend gedrag in de Overpoortstraat beroeren de laatste maanden de gemoederen. Zowel in Gent als in Brussel kwamen honderden mensen op straat. Ook volgende week woensdag volgt er een nieuwe manifestatie op de Vrijdagmarkt.

