Huisartsen trekken opnieuw aan de alarmbel: "We kunnen geen dag meer verliezen, met deze strategie geraken we er niet"

De huisartsen trekken opnieuw aan de alarmbel: ze vragen strengere coronamaatregelen en een grondige bijsturing van de teststrategie. "Met de huidige strategie gaan we er niet geraken", zegt Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica aan VRT NWS. "Zorgverleners -zowel in de eerste- als in de tweede lijn- slagen er niet meer in om te zorgen voor hun patiënten." Ook de jonge artsen zijn het hiermee eens: "de huisarts is op".