Minder speelgoed bij Sinterklaas niet noodzakelijk slecht: "Meer vrij spel kan kinderen ook creatief helpen"  

Vrij spel ontstaat al bij het allereerste contact met je baby, door je kind een veilig gevoel te geven en je te verplaatsen in de rol van het kind. Maar ook op latere leeftijd stimuleert veiligheid je kind. "Je kind dat zelf kiest en bepaalt, moet kunnen als je als ouder aanwezig blijft op de achtergrond. Zo kan je reageren als het uit de hand loopt en weet je kind dat het veilig is. Je mag natuurlijk ook meespelen met je kind, maar dan is het belangrijk dat je mee in de wereld van het kind stapt."