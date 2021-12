ITZU wint de Limburgse Persprijs 2021

“Ook dit jaar konden we niet om de Corona heen”, vult jurylid Hervé Van de Weyer (PXL) aan. “Opnieuw werden we geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Dat heeft elk bedrijf ondervonden. Veel medewerkers van de marketing- en communicatie-afdeling hebben zich dubbel moeten plooien om de richtlijnen van de overheid om te zetten naar de dagelijkse praktijk. Dat alleen al was én is een uitdaging. Op zulke momenten is het niet altijd evident om ook de communicatie naar de pers te verzorgen. ITZU combineert die duidelijke communicatie naar de pers met een doordachte communicatiestrategie via de andere mediakanalen. En dat is noodzakelijk. De communicatie naar de pers gaat hand in hand met de communicatie via andere kanalen naar alle stakeholders. ITZU communiceert goed over zijn groei en overnames, en de arbeidsmarkt. Vooral in de sector van personeelsrekrutering is het bovendien erg creatief op de sociale media met filmpjes en andere aandachtstrekkers.”