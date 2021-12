Asielzoekers in Deurne schrijven kerstkaartjes voor slachtoffers van watersnood in Wallonië  

De kinderen in het opvangcentrum van Fedasil in Deurne versieren kerstkaartjes en schrijven er een lieve boodschap bij. De kaartjes worden dan in december uitgedeeld in Trooz. Het idee komt van Evy Puelinckx van vzw HetVindingrijk, dat werkt rond het hergebruiken van spullen. Samen met Bond Zonder Naam hebben ze oude kerstkaartjes ingezameld, en die geven ze nu een nieuw leven.

De afgelopen maanden heeft de vzw ook heel wat giften verzameld voor de mensen in Wallonië die getroffen zijn door de overstromingen. Nu willen ze vooral emotionele hulp bieden, zegt Evy Puelinckx van vzw HetVindingrijk. ""Er zijn al heel wat praktische noden aangepakt, maar de mensen beginnen daar wel hun weerbots te krijgen. We doen ook projecten met vluchtelingen, dus we dachten: als we die twee nu eens samenbrengen. Op deze manier willen hen een hart onder de riem steken, maar toch ook wel een positief licht laten schijnen op de nieuwkomers."