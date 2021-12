Kerstmarkt of niet? Ontdek hier het overzicht voor West-Vlaanderen

Geen kerstmarkt. De organisatie van de kerstmarkt in Kuurne is in handen van Braderiecomité Kuurne. "Met de komst van de nieuwe coronamaatregelen hebben we beslist om het niet te laten doorgaan", zegt Nancy Parmentier van het comité.

"Op een kerstmarkt rondlopen met een mondmasker is niet aangenaam. Bij ons zijn het voornamelijk kraampjes met eten en drinken, dus dat is niet haalbaar. De kerstmarkt is in een cirkel, dus je staat op elkaar. En controleren op Covid Safe Ticket is ook niet makkelijk."