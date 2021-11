Klanten geven minder uit met klassieke winkelkarretjes doordat ze andere spieren gebruiken

"Het is schokkend te ontdekken dat een kleine verandering in de plaatsing van de handgrepen zo'n grote invloed kan hebben op de uitgaven van de klanten. De handgrepen maken letterlijk dat we onze koopspieren losmaken", zei Zacharia Estes, professor marketing aan de Bayes Business School van de City University London en de leider van de studie.

"Hoewel covid de verkoopcijfers van Black Friday in 2020 flink heeft doen dalen, kunnen we nu verwachten dat de winkels dit weekend overrompeld zullen worden door consumenten die een voorraad willen inslaan voor de feestdagen. Maar het lijkt erop dat de handelaars een kans laten liggen als ze hun verkoop zelfs nog meer willen doen stijgen", zei hij.

Na een terugval van de verkoop in winkels in 2020, wordt nu verwacht dat de offline verkoop op Black Friday in het Verenigd Koninkrijk met 7,3 procent zal stijgen tegenover vorig jaar en dat er in winkels meer dan 4 miljard euro zal uitgegeven worden. Verwacht wordt dat de verkoop over het hele weekend meer dan 10 miljard zal bedragen, een record.

"Omgekeerd kunnen de resultaten van de studie ook zeer nuttig zijn voor de consumenten, nu Kerstmis voor de deur staat. Als ze hun koopuitstapjes tot een minimum willen beperken en al hun geschenken in één keer willen kopen, kunnen ze hun biceps laten werken om dingen in hun karretje te leggen. Als ze echter hun uitgaven tot een minimum willen beperken, kunnen de traditionele winkelkarretjes werken als een welkome en onverwachte rem om overbodige aankopen uit het karretje te houden", zo zei Estes.

De studie van professor Estes en Mathias Streicher, hoogleraar aan de afdeling managment en marketing van de Universität Innsbruck, is gepubliceerd in het Journal of Marketing. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de City University London.