Kleuters Sint-Ursulaschool in Wilrijk hangen bordjes op tegen boomvandalisme 

Enkele weken geleden maakten de kinderen uit het derde kleuterklas van de Sint-Ursulaschool in Wilrijk een herfstwandeling. "Mijn kleuters waren heel geïnteresseerd in twee beschadigde bomen", vertelt leerkracht Evelyn Barremans. "Daar was in gekerfd en er was graffiti op gespoten. De kleuters waren een beetje verontwaardigd dat mensen dat deden met de natuur."