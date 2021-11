Man uit Londen krijgt eerste 3D-geprinte oogprothese, productieproces gaat dubbel zo snel

Steve Varze is ingenieur en loopt al 20 jaar rond met een oogprothese. "Telkens ik het huis verliet, was ik me heel bewust van mijn oogprothese. Ik was niet tevreden wanneer ik in de spiegel keek." Op 11 november mocht hij voor het eerst zijn nieuw 3D-geprinte oog testen en vandaag mag hij er ook echt mee naar huis gaan. "Deze nieuwe prothese geeft me een hele nieuwe look, ik vind het fantastisch. Dat het gebaseerd is op 3D-printing, wil zeggen dat het in de toekomst alleen nog maar beter en beter wordt", vertelt Steven enthousiast.