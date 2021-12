Meer aandacht voor vrouwenwielrennen in Dwars door Vlaanderen

De start voor de elite mannen vindt opnieuw in Roeselare plaats. De start van de elite vrouwen en de aankomst van beide koersen ligt in Waregem. Er is ook een nieuw logo voor de wedstrijd. Dat verwijst naar de hippodroom van Waregem. De langgerekte "N" is een verwijzing naar de hellingen in het parcours, sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de wedstrijd. In de mannenkoers zitten 13 hellingen, in die van de vrouwen 10 hellingen.