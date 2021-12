Mensen kopen vroeger kerstversiering door corona: "Ze willen hun interieur gezellig maken"

Het valt op dat het in winkels die kerstverlichting en kerstdecoratie verkopen opvallend druk is. Radio 2 Limburg deed een rondvraag in de buurt. In de Seizoenswinkel in Zonhoven gaat de kerstverkoop heel snel op dit moment. Daar vermoeden ze dat het komt omdat de mensen vrezen voor een nieuwe lockdown. Bij Van Cranenbroek in Opglabbeek is er ook een rush op de kerstartikelen, omdat veel klanten behoefte hebben aan gezelligheid in mindere tijden. En dat is ook het geval bij Floralux in Ham: “Ik merk dat de klanten zeker sneller willen kopen om hun interieur gezellig te maken”, zegt zaakvoerder Marleen Thijs. “De rekken zijn zeker niet leeg, maar we moeten heel hard werken om de rekken altijd bij aan te vullen."