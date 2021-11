"Thuis" heeft eigen Monopolyspel: word eigenaar van Boowie of Bar Madam

Actrice Lynn Van den Broeck, Viv uit de reeks, kreeg de eer om de allereerste speldoos van "Monopoly Thuis" in handen te krijgen. En daar is ze erg blij mee: "Ik vind het zalig. Sowieso ben ik een grote fan van Monopoly. Maar om de versie te kunnen spelen van de serie waarin je een personage bent, is heel speciaal. Zeker de kanskaartjes, want die zijn heel persoonlijk gemaakt. Zoals bijvoorbeeld: "Angèle heeft een nieuwe jurk nodig, betaal 50 euro." En ook "Boowie", het bedrijf waar ik als Viv vaak langskom, staat bijvoorbeeld op het spelbord."

Lynn Van den Broeck is de vriendin van collega-acteur Mathias Vergels. In het audiofragment hieronder vertelt ze dat ze met hem vanavond alvast een eerste keer gaat spelen in hun huis in Sint-Genesius-Rode. (tekst gaat daarna verder)