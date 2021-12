Aalst opent OverKop-huis: jongeren kunnen er terecht voor ontspanning én therapeutische hulp

Het OverKop-huis zal worden opengehouden door 2 twintigers: Thérèse en Katrien. Jongeren zullen er gratis kunnen binnenlopen voor ontspanning en therapie. "Het is de bedoeling dat jongeren de deur openduwen, chillen en bijvoorbeeld een spel komen spelen", vertelt Katrien Huysecom.

Voordat het inloophuis opent volgende week, zijn de uitbaters nog op zoek naar een aantal dingen. "Zoals een Playstation, een tafelvoetbal - of pooltafel, zodat het hier echt een plek is waar jongeren even op adem kunnen komen. Maar er zal even goed een luisterend oor zijn van ons tweeën", vertelt Katrien. "Ik hoop dat jongeren die er nood aan hebben of die gewoon nieuwsgierig zijn de weg vinden naar OverKop, en naar hier", zegt Thérèse De Bodt nog.

De stad Aalst maakt jaarlijks 50.000 euro vrij voor het OverKop-huis, Vlaanderen geeft 100.000 euro. ,