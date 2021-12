Verpleegkundigen in spe krijgen nieuwe en ruimere plaats op  Stuivenbergsite

De opleiding HBO5 Verpleegkunde van het Stedelijk Lyceum Lamorinière in Antwerpen zal over enkele jaren verhuizen naar de site van het Stuivenbergziekenhuis. Het is de bedoeling daar een hele zorgcampus uit te bouwen. Na de renovatie zal er plaats zijn voor 270 leerlingen, 120 meer dan nu. De opleiding trekt dan ook elk jaar meer leerlingen. De voorbereidende werken op de site starten in 2023. Het gaat om een investering van 9,6 miljoen euro.