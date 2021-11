In Deurne, in Antwerpen, heeft vanavond een ontploffing plaatsgevonden bij een woning aan de Jules Steursstraat. Door de kracht van de explosie is de voordeur van het huis naar binnen geblazen. Twee weken geleden was dezelfde woning al het doelwit van een ontploffing door zwaar vuurwerk en raakte de voordeur al beschadigd. Toen werd gezegd dat een link met het drugsmilieu werd onderzocht.