Oude stortplaats van het leger in Leopoldsburg verandert in een bos, eerste 2.120 bomen zijn geplant

"We hebben de bomen die er in Leopoldsburg bijkomen gekozen in overleg met het Agentschap Natuur en Bos", gaat Maes verder. "We krijgen zo op termijn een klimaatresistent bos dat bestand is tegen droogte maar ook tegen wateroverlast. We werken trouwens al van 1926 samen met het Agentschap Natuur en Bos, duidelijk een heel productieve samenwerking dus", zegt Maes,"waarbij er telkens een evenwicht gezocht wordt tussen behoud van groen en de mogelijkheid van militaire activiteiten op dit domein."