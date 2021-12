Politie voert acties voor hoger loon: “We willen de mensen niet pesten”

De politie voert op verschillende plaatsen in de provincies acties, omdat ze meer loon willen. Op de provinciebaan tussen Ledegem en Roeselare laat de politie het verkeer vertragen om met slimme camera's de voertuigen te scannen. In Ieper wordt het verkeer tegengehouden op de Noorderring aan de oprit naar de A19. Daardoor ontstond er een lange file.

Volgens de politie is die actie noodzakelijk. “Uiteindelijk valt het wel mee. We zijn er niet om de mensen te pesten, maar om ze een signaal te geven. We kunnen niet veel anders doen qua actie. We willen de burger gewoon wakker schudden om te zeggen dat we ook onze eisen en noden hebben”, zegt Didier Wydoodt van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) Openbare Diensten.