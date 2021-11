Professor Dirk Devroey: "Plaats klassen in quarantaine vanaf 2 besmettingen, wacht niet op 4" 

Het aantal coronabesmettingen in de Vlaamse scholen is de afgelopen weken opnieuw sterk gestegen, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten. Heel wat leerlingen zitten dan ook in quarantaine, sommige scholen zijn zelfs gesloten of schakelen opnieuw over op afstandsonderwijs. "Deze situatie is niet meer houdbaar", zegt professor Dirk Devroey. "De kinderen besmetten op hun beurt hun ouders en hun grootouders, maar zorgen ook voor heel wat druk in de testcentra. Daarom pleit ik ervoor om die infectiebron, die de scholen op dit moment toch zijn, om die toch strenger aan te pakken en de maatregelen die nu gelden in de scholen te herbekijken."