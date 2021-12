Meer dan 300 contacttracers gezocht in Gent, interimkantoor Randstad: "Ook jobstudenten zijn zeker welkom"

Interimkantoor Randstad zoekt 330 contacttracers in de regio Gent. Door de hoge besmettingsgraad hebben de callcentra meer werknemers nodig om mensen te contacteren. "We doen een warme oproep om je aan melden als contacttracer, want zo kunnen we de vierde golf naar beneden krijgen", klinkt het bij Wim Van der Linden van Randstad.