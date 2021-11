Schuilkelders uit WO II ontdekt bij werken Rooseveltplein Vilvoorde

De schuilkelders werden ontdekt op de hoek van de Franklin Rooseveltlaan en de Mechelsesteenweg. Daar zijn al een hele tijd grootscheepse herinrichtingswerken aan de gang. Zo vertelt schepen van Erfgoed Moad El Boudaati (Vooruit). "We hebben de bouwplannen teruggevonden en het blijkt te gaan om schuilkelders die gebouwd zijn net voor de Tweede Wereldoorlog in 1939. Het is een toevallige vondst die we gemeld hebben aan het Agentschap Erfgoed. Zij gaan volgende week een archeoloog sturen om de vondst te documenteren.”

De schuilkelders blijken in allerijl gebouwd te zijn, toen de oorlog dreigde uit te breken. “Gewoon op straat, op een open plek, want daar was er minder kans dat er zou gebombardeerd worden. Ook aan de andere kant van het Rooseveltplein, op de hoek van de Rooseveltlaan en de Kruisboogschuttersstraat en aan het Slachthuisplein zou er zich volgens de plannen een dergelijke schuilkelder bevinden”, gaat El Boudaati verder. Voorlopig wordt de locatie afgezet met hekken.