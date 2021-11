11 doden bij ongeluk in Russische steenkoolmijn, tientallen mijnwerkers nog vast onder de grond

Het ongeluk vond plaats in een steenkoolmijn in de regio Kemerovo, in het zuidwesten van Siberië. Volgens Russische media brak er brand uit op een diepte van 250 meter. De rook verplaatste zich naar verluidt snel door de mijn via de ventilatietunnel.

Op het moment van het ongeluk waren 285 mijnwerkers in de mijn aan de slag. Meer dan 230 van hen konden gered worden. Zeker 11 mijnwerkers kwamen echter om het leven. Meer dan 40 anderen raakten gewond.

Tientallen mijnwerkers zitten nog steeds vast in de schacht van de mijn. Er zou voorlopig geen contact met hen zijn. Er is een reddingsoperatie aan de gang, maar die wordt verhinderd door de grote hoeveelheid rook.