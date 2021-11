Covid Safe Ticket, het begin van een pasjesmaatschappij? Beluister onze nieuwe jongerenpodcast

Eva Albers (28) is juriste en doctoreert in de mensenrechten aan de KU Leuven. Eva stelt zich heel wat ethische vragen rond het Covid Safe Ticket en vreest dat we in een "pasjesmaatschappij" belanden waarin burgers elkaar controleren.

Sinds 1 november moet je in heel het land je Covid Safe Ticket voorleggen om op café te gaan, om te gaan sporten, of om de cinema binnen te mogen. Als je geen CST hebt, valt je sociale leven stil. Kan dat zomaar? Hoe zit het nu met onze vrijheid? En is de coronapas moreel verdedigbaar? Allemaal vragen waar we in de eerste aflevering van "Snapt ge mij nu" een antwoord op proberen vinden.

"Snapt ge mij nu" is een podcast voor en door jongeren, gehost door Aurélie Boffé. Aurélie gaat in gesprek met jonge twintigers die allemaal een andere visie hebben op een actueel onderwerp. Zo laat ze elke stem in het debat horen. De eerste aflevering is nu beschikbaar op alle podcastkanalen.

