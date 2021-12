Sportoase neemt uitbating van duikcentrum TODI in Beringen over

In 2016 was TODI het allereerste indoor duik- en snorkelcentrum in Europa met 6,2 miljoen liter water en 2.200 tropische zoetwatervissen. TODI is ondergebracht in de voormalige zuiveringsbassins van de steenkoolmijn van Beringen. De bezoekers kwamen dan ook van ver voor een aparte duikervaring of een -initiatie. Vandaag werd trouwens de 10.000ste duikinitiatie gegeven. Af en toe zijn er ook andere attracties zoals optredens van zeemeerminnen. Er werken 30 mensen.