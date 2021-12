Proximus bouwt telecomstraatkasten om tot laadpalen voor elektrische auto's

In Vlaanderen komen 3.500 straatkasten van Proximus in aanmerking om om te bouwen tot oplaadstations, goed voor 7000 laadpunten. "Waarom maar 3.500? Niet alle straatkasten zijn geschikt", zegt Dirk Lybaert, secretaris-generaal van Proximus. "De ligging is belangrijk. Er moeten voertuigen kunnen parkeren, en ze moeten in een gebied liggen waar we bezig zijn met de uitrol van glasvezel. Maar ze hebben interessante troeven. Straatkasten vind je vandaag vlakbij woningen, bijna op elke hoek van de straat. Wat we beogen is dat een bewoner maximum één straat ver een laadpunt zou hebben."